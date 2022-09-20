Брянский депутат от КПРФ прокомментировал референдумы

Депутат облдумы Андрей Архицкий прокомментировал проведение референдумов в Донбассе.
Депутат Брянской областной думы от КПРФ Андрей Архицкий одобрил инициативу Общественных палат Донецкой и Луганской народных республик о присоединении к России.
«КПРФ всегда занимала последовательную позицию по отношению к народным республикам Донбасса. Первый шаг на этом пути — всемерная поддержка непризнанных республик, первый — сто первый гуманитарные конвои. Далее, внесение в ГД РФ инициативы КПРФ о признании ДНР и ЛНР, затем поддержка проведения СВО…Следующий судьбоносный шаг, который я приветствую — полное одобрение инициативы Общественных палат Донецкой и Луганской народных республик о немедленном проведении референдумов о воссоединении с Россией. и считаю, что он принесёт народу Донбасса скорейшее возвращение на историческую Родину, долгожданный мир и уверенность в будущем», – подчеркнул депутат.
Ранее члены Общественных палаты обратились к главам и парламентам республик с просьбой организовать референдум. Об аналогичных предложений от жителей говорил и замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
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