Брянский депутат предсказал статус государства-террориста для США 

«Де-факто это уже давно так», — отметил Николай Валуев.

Депутат Госдумы Николай Валуев предсказал статус государства-террориста для США. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Не за горами тот день, когда США по праву будут признаны государством террористом. Де-факто это уже давно так. Терпение не может быть безграничным. Важно только заручиться поддержкой стран, которые уже столкнулись с таким способом воздействия на себя со стороны США. И их, уверяю, немало», — отметил депутат.