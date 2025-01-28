Брянский депутат стал наблюдателем на выборах Президента Республики Беларусь
Брянский депутат стал наблюдателем на выборах Президента Республики Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В минувшее воскресение прошли выборы Президента Республики Беларусь. В Гомельскую область в составе международной Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) прибыла делегация от Брянской области. Активным участником стал вице-спикер областной думы Владимир Пронин.
«Остались самые добрые и положительные впечатления. Наша делегация посетила многие участки. Когда предварительно обменивались мнениями, то выразили единую позицию, что все действительно организовано на высоком уровне», — сказал заместитель председателя Брянской областной Думы.
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