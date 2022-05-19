Брянский депутат Воробьев пригрозил штрафами за фейки

Депутат Брянской областной думы Алексей Воробьев предложил наказывать за фейки колоссальными штрафами.

Отвечая на вопросы Даниила Сазонова о фейках, Алексей рассказал, что сам не раз сталкивался с фейками: «Конечно я сталкивался с дезинформацией на местном уровне, связанной с какими-то политическими движениями, в которых оратор либо откровенно лжёт, либо недоговаривает и к сожалению это сплошь и рядом».

Не жалует Воробьев и телеграм-каналы. По его мнению, неконтролируемые каналы несут опасность для общества, в первую очередь именно из-за фейков. Эту информацию Алексей подтвердил на примере Брянских СМИ, которые однажды взяли из телеграм-канала информацию, являющуюся «откровенно враньем», после чего очернили личность человека.

Ложь на большую аудиторию Алексей считает преступлением: «Если хулиган отобрал у вас сумочку или мобильник, потери от этого могут быть гораздо меньше, чем от любого вранья на огромных информационных площадках, которые не подвержены контролю».

Решение проблемы депутат Воробьев видит в росте штрафов за ложь: «С этой проблемой нужно бороться рублем, увеличивая штрафные санкции».