Брянский эксперт Сергей Горелов призвал изменить подход служб к мигрантам

Проблему незаконной миграции обсудили в «Экспертном клубе». Накануне о необходимости поменять подходы к миграционной политике сказал Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул необходимость ведения цифровых баз биометрических данных, чтобы получить документы не могли иностранцы, совершившие правонарушения.

Брянский эксперт Сергей Горелов отметил, что проблема нелегальной миграции и связанных с ней происшествий спровоцирована внутренними недоработками в этой сфере.

«Кто-то приглашает мигрантов, кто-то пропускает их, кто-то даёт возможность им затеряться, выскользнув из-под контроля. Поэтому изменение подходов к миграционной политике должно, в первую очередь, коснуться всех служб, осуществляющих миграционную политику на практике», – заключил эксперт.