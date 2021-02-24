Брянский губернатор Богомаз отметил 60-летие

Жители области поздравляют его в соцсетях.
23 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз отпраздновал 60-летие.
Напомним, Богомаз родился 23 февраля 1961 года в деревне Гриденки Стародубского района. Выпускник Брянского технологического института, успешный предприниматель и депутат, с сентября 2014 года он руководит Брянской областью, сменив на этом посту Николая Денина.
Брянцы не прошли стороной мимо значимого события – они активно поздравляют Александра Богомаза в соцсетях. «Александру Васильевичу успехов и процветания!», «Поздравляю вас, здоровья, и спасибо за ваш труд», «С днем рождения! Счастья, любви, благополучия. Не слушайте злых слов, а лучше закройте их на пару суток», – пишут они в комментариях.
Критики политики руководства области называют губернатора «тираном, превратившим город в бардак» и указывают на существующие проблемы: свалки, состояние дорог, эстетическую непривлекательность областного центра, работу общественного транспорта и другие.
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