Брянский губернатор назвал единороссов неравнодушными единомышленниками

1 декабря партии власти исполнилось 20 лет.

1 декабря партия «Единая Россия» отметила 20-летие со дня основания. По этому случаю в роли спикера выступил секретарь регионального отделения партии, губернатор Александр Богомаз.

«Это были годы становления, развития, плодотворной работы на пути к тому, чтобы стать ведущей политической силой страны. Сегодня партия – это неравнодушные единомышленники, главная цель которых – сделать жизнь людей лучше и комфортнее, а Россию – сильной и независимой», – сообщил брянский губернатор.

По его словам, «партийные проекты, которые успешно реализуются на протяжении двух десятков лет, затрагивают самые важные сферы жизни: здравоохранение, образование, культуру, материнство и детство, семью, создание комфортной среды».

1 декабря брянские единороссы провели личные приемы граждан.