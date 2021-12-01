Брянский губернатор назвал единороссов неравнодушными единомышленниками

1 декабря партии власти исполнилось 20 лет.
1 декабря партия «Единая Россия» отметила 20-летие со дня основания. По этому случаю в роли спикера выступил секретарь регионального отделения партии, губернатор Александр Богомаз.
«Это были годы становления, развития, плодотворной работы на пути к тому, чтобы стать ведущей политической силой страны. Сегодня партия – это неравнодушные единомышленники, главная цель которых – сделать жизнь людей лучше и комфортнее, а Россию – сильной и независимой», – сообщил брянский губернатор.
По его словам, «партийные проекты, которые успешно реализуются на протяжении двух десятков лет, затрагивают самые важные сферы жизни: здравоохранение, образование, культуру, материнство и детство, семью, создание комфортной среды».
1 декабря брянские единороссы провели личные приемы граждан.
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