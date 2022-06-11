Брянский губернатор отпраздновал Сабантуй в Татарстане

«Мы взяли на себя обязательство помогать Татарстану достичь таких же высоких результатов, как у нас», – сообщил Александр Богомаз.

Брянский губернатор Александр Богомаз в числе почетных гостей отпраздновал Сабантуй в Татарстане.

«Рад быть в числе почетных гостей на малой родине Марата Шакирзяновича Хуснуллина в Республике Татарстан на национальном празднике Сабантуй, который отмечают накануне Дня России, главного праздника нашей многонациональной страны!» – сообщил Богомаз на своих страницах в соцсетях.

Он отметил, что «Сабантуй имеет тысячелетнюю историю, хорошие, добрые традиции, которые закладывали наши предки, не только сохранены, но еще и приумножены. Праздник посвящен окончанию посевной, ее итогам, ожиданию большого урожая, он отмечает заслуги тружеников села, руки которых пахнут хлебом!»

«Задачи, которые ставит наш президент Владимир Владимирович Путин по увеличению производства сельскохозяйственных культур, повышению продовольственной безопасности, успешно реализуются здесь. Татарстан является одним из лидеров сельскохозяйственного производства, обновляется техника, все лучше становятся посевы, поля. Марат Шакирзянович Хуснуллин сегодня дал высокую оценку сельскому хозяйству Брянской области. Это очень почетно и ответственно одновременно. Сегодня опыт наших сельхозпроизводителей востребован по всей стране. Мы взяли на себя обязательство помогать Татарстану достичь таких же высоких результатов, как у нас. И сделать это можно, как я всегда говорю, используя три составляющие: семена и удобрения, средства защиты растений, а третья составляющая, без которой не растет ни одно растение, – это тень хозяина в поле! И в Республике Татарстан такой хозяин есть – Рустам Нургалиевич Минниханов», – заключил брянский губернатор.