Брянский губернатор поздравил Ванчугова с присвоением звания генерал-майора полиции

Награду вручил заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Вадим Драгомирецкий.

Губернатор Александр Богомаз поздравил начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области Ивана Ванчугова с присвоением специального звания высшего начальствующего состава генерал-майора полиции.

16 июня награду ему вручил заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Вадим Драгомирецкий.

«Иван Александрович – боевой офицер, который неоднократно выезжал в служебные командировки в горячие точки проведения специальных операций. За проявленный героизм он удостоен государственных наград: ордена Мужества, медали «За отвагу», медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Закономерно, что профессиональные и личные качества Ивана Александровича, огромный жизненный опыт и талант руководителя, высокая ответственность, безупречное и преданное служение Родине достойно оценены решением Президента Российской Федерации!» – сообщил Богомаз.

Он пожелал Ивану Ванчугову, а также участникам специальной военной операции на Украине, которым Драгомирецкий вручил государственные награды, дальнейших успехов в служебной деятельности и новых профессиональных достижений на благо России.