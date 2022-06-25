Брянский губернатор уверен в победном завершении спецоперации

«Мы уверены, что все это закончится, и закончится общей победой», – сказал Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области в рамках Международного фестиваля «Славянское единство» прокомментировал ход спецоперации на Украине.

«Сегодня идет специальная военная операция, в которой принимают участие наши войска, войска Луганской и Донецкой народных республик. Мы уверены, что все это закончится, и закончится общей победой», – сообщил Александр Богомаз.

Он отметил, что «жители Брянской области знают, что такое нацизм и фашизм, которому Брянская область подверглась в годы Великой Отечественной войны, как и другие регионы, как и Белоруссия».

«В Белоруссии погиб каждый третий, а в Брянской области были замучены и убиты 258 тысяч человек. Сегодня в рамках федерального проекта «Без срока давности» рассекречены все документы, начинается суд. И 258 тысяч – это только погибших было. А сколько людей пострадало, когда область была под оккупацией!» – заключил брянский губернатор.