Брянский губернатор встретился с главой АТО Гагаузия

Губернатор Брянской области обсудил сотрудничество с главой АТО Гагаузия на ПМЭФ. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

На Петербургском международном экономическом форуме встретились с Главой автономного территориального образования (АТО) Гагаузия Евгенией Гуцул. Они обсудили укрепление и расширение сотрудничества.

«Между Брянской областью и Гагаузией действует соглашение о торгово-экономическом, гуманитарном и культурном сотрудничестве. Город Брянск является побратимом с городами Комрат и Сорока, Навля — с городом Чадыр-Лунга, Жуковка — с Вулканешты», — уточнил Александр Богомаз.

Между регионами укрепляются культурные связи. Кроме того, в вузах Брянской области учатся ребята из Гагаузии.