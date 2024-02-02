Брянский губернатор встретился с Полномочным Послом России в Республике Беларусь

Губернатор Брянской области обсудил сотрудничество с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Минске прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызлова с брянской делегацией во главе с губернатором Александром Богомазом. Они обсудили сотрудничества двух стран в различных сферах.

«Борис Вячеславович отметил хорошие гуманитарно-культурные связи между Брянской областью и регионами Беларуси, работу, которую мы ведем в области молодежной политики, отметив, насколько важно налаживать спортивные, образовательные, дружеские связи между подрастающим поколением двух государств, и привел в пример хоккейный матч между детскими командами Гомельской и Брянской областей», – подчеркнул Александр Богомаз.