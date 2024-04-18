Брянский губернатор встретился с председателем Смоленской облдумы

«Этот год юбилейный и для Смоленской областной Думы. За это время законодательные органы наших регионов прошли большой путь, перед депутатами стояли разные задачи, но самое главное — народные избранники работали и продолжают работать на благо избирателей, оказавших им доверие. Только совместная работа всех ветвей власти, консолидация политических сил позволяет сегодня решать задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, оперативно реагировать на запросы граждан», – подчеркнул Александр Богомаз.

«Я не могу подвести тех,кто мне доверяет» Депутат Виталий Вовченко – о становлении и сегодняшней работе Смоленской областной Думы. Виталия Владимировича Вовченко по праву можно назвать одним из старожилов смоленской политики, за его плечами – три депутатских срока в Смоленском горсовете, причём два из них он отработал в статусе председателя. В 2018 году он стал депутатом областной думы шестого, а 2023 году – седьмого созывов. С чистого листа – Виталий Владимирович, в 2024 году Смоленская областная

Шанс для деревни Как в регионе поддерживают сельских жителей. В Смоленской государственной сельскохозакадемии под председательством спикера регионального парламента Игоря Ляхова состоялось расширенное совещание на тему социального контракта. В нём приняли участие около ста глав сельских поселений региона, а также студенты профильного вуза. Дело молодое В этот раз о возможностях господдержки рассказали прежде всего молодой аудитории. И это не

Сохранить людей на селе Жителям Сафоновского района рассказали об условиях социального контракта. В Сафонове состоялась встреча, на которой жители района подробнее узнали о социальном контракте. Важнейшая мера господдержки направлена на улучшение жизни людей с небольшим доходом. Мероприятие прошло под председательством спикера регионального парламента Игоря Ляхова, в нем приняли участие депутаты Смоленской областной Думы Нина Снытина и Елена Гераськова, отраслевые специалисты правительства региона и главы сельских поселений. Поддержка

Запасной выход Как повышают уровень безопасности в школах? На прошлой неделе на первый план вышли вопросы безопасности в учреждениях образования, которые губернатор Василий Анохин держит на личном контроле. В связи с инцидентом, который произошёл в школе №18 областного центра, глава региона провёл совещание с участием руководителей правоохранительных органов, региональных МЧС и Роспотребнадзора, а также глав муниципалитетов. Напомним,

Что посеем… Аграрии Смоленской области приступили к весенне-полевым работам. Символический старт посевной кампании дал губернатор Василий Анохин, который побывал на полях крупнейшего смоленского предприятия по производству куриных яиц – «Птицефабрики „Сметанино”». Для создания собственной кормовой базы компания выращивает зерно и рапс, ежегодно наращивая объёмы производства. «Все муниципальные районы области уже приступили к весенним полевым работам и активно