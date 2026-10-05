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Брянский губернатор встретился с руководителем администрации Президента Республики Беларусь

2026, 05 октября 12:00
Брянский губернатор встретился с руководителем администрации Президента Республики Беларусь
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Губернатор Брянской области обсудил сотрудничество между регионами с руководителем администрации Президента Республики Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

На прошлой неделе в Минске в рамках Международной выставки ИННОПРОМ губернатор Брянской области Егор Ковальчук встретился с руководителем администрации Президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым. Они обсудили дальнейшее сотрудничество Брянщины с белорусскими регионами.

«Товарооборот Брянской области с Республикой Беларусь — это примерно две трети всего внешнеторгового оборота нашей области. И это закономерно. Республика Беларусь для Брянской области — стратегический партнер, с которым уже реализован ряд важных для наших стран проектов», — отметил Егор Ковальчук.

У Брянской области с регионами Республики Беларусь заключены шесть соглашений о сотрудничестве. Взаимодействие касается строительства, промышленности, сельского хозяйства,  культуры, туризма.

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