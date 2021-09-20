Брянский избирком подвел предварительные итоги выборов депутатов Госдумы

Явка в регионе составила 68,65%.

Избирательная комиссия Брянской подвела предварительные итоги выборов депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, проходивших 17-19 сентября. По данным избиркома, явка в регионе составила 68,65% – в общей сложности проголосовали 661 820 избирателей.

В одномандатном избирательном округе № 78 большинство голосов – 57,73% – получил единоросс Николай Алексеенко. На втором месте с 16,19% голосов – коммунист Андрей Архицкий. Третьим с 12,28% стал Виталий Минаков, представляющий партию «Справедливая Россия – за правду».

По партийным спискам голоса избирателей распределились следующим образом. «Единая Россия» набрала 64,32%, КПРФ – 13,7%, ЛДПР – 8,6%, «Справедливая Россия – за правду» – 4,97%, партия «Новые люди» – 2,33%, Партия пенсионеров – 1,27% голосов.

Остальные партии набрали менее 1% голосов.

В одномандатном избирательном округе № 77 лидирует Николай Валуев, выдвинутый «Единой Россией – за него проголосовали 62,56 % избирателей. Далее следуют коммунист Константин Павлов – 15,02% и справедливоросс Алексей Тимошков – 5,25%.

Официальные итоги голосования подведут на заседании Избирательной комиссии Брянской области.

«Спасибо вам, уважаемые избиратели, что не остались в стороне от важного политического события и проявили свою гражданскую позицию – пришли на избирательные участки и сделали свой выбор!» – отметила председатель облизбиркома Елена Анненкова.