Брянский спикер обсудил взаимодействие с коллегами на встрече в Белоруссии

Брянский спикер Валентин Суббот обсудил взаимодействие с коллегами на встрече в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В рамках праздника «Купалье» в Александрии Могилевской области прошла встреча спикеры заксобраний из регионов России и Белоруссии. В ней принял участие и председатель Брянской облдумы Валентин Суббот.

На встрече парламентарии обсудили взаимодействие между законодательными ведомствами двух стран в сфере экономики, культуры, молодежной политики и патриотического воспитания.

«Мы готовы к широкому, открытому и взаимовыгодному сотрудничеству, развитию деловых и дружеских взаимоотношений. Реализация положений подписанного недавно соглашения – очередной шаг российско-белорусской интеграции, о важности которой неоднократно заявляли президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко», — подчеркнул брянский спикер Валентин Суббот.