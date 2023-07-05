Брянский спикер поучаствовал в Дне независимости Белоруссии

Спикер Брянской областной думы поучаствовал в мероприятиях в честь Дня независимости Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Республика Беларусь отметила День Независимости. В эти дни белорусы принимали на своей земле делегации из дружественных государств. В торжественных мероприятиях в Могилеве поучаствовал и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот. На Площади Славы собрались тысячи жителей и гостей города.
«Вместе с братским белорусским народом мы строим Союзное государство, укрепляем добрососедские отношения, сотрудничество в сфере экономики, молодежной и социальной политики, культуры и спорта, сохраняем историческую память о героических свершениях наших предков. Славянские народы вместе одержали Великую Победу в самой страшной и кровопролитной войне человечества. Мы победили нацизм, потому что были едины. Иначе и быть не могло, ведь у нас одна История, одна Победа!» – сказал Валентин Суббот.
Валентин Суббот рассказал, что молодежь Союзного государства прошла по Могилевщине и Брянщине «Дорогами памяти и славы». Они собирали в каждом районе книги «Память». В конечной точке маршрута – в городе Могилеве – они передали кофр с 23 книгами председателю Могилевского облисполкома для будущего музея на Буйничском поле.
После торжественной части мероприятия на площади Славы прошел концерт. Праздника закончился салютом.
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