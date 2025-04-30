Брянский спикер поучаствовал в мероприятиях Совета законодателей России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Таврическом Дворце Санкт-Петербурга прошли мероприятия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. В них принял участие председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

С законодателями встретился Президент России Владимир Путин. После этого на заседании комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению обсудили господдержку социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий, а также работу юридических бюро.

Заседание Совета законодателей провели Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Ключевой темой стало противодействие нацизму и сохранения исторического наследия в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Война коснулась каждого, оставив шрамы в сердцах и памяти поколений. Наша задача — сделать все, чтобы защитить память о тех, благодаря кому мы сегодня живем. Не дать переписать историю и исказить правду о Великой Победе и ее Героях», — заключил спикер.

Участники Совета законодателей также осмотрели экспозицию патриотического объединения «Ленрезерв» и посетили Музей российской гвардии в Главном штабе Эрмитажа. Кроме того, они возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище.