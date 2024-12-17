Брянский спикер участвует в мероприятиях Совета законодателей России

Брянский спикер обсудил с коллегами вопросы интеграции новых регионов на мероприятиях Совета законодателей России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На площадке «СберУниверситета» в Московской области проходят мероприятия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. Там обсуждают вопросы социально-экономического развития, а в частности — интеграцию новых регионов в правовую, экономическую и социальную системы страны.

В мероприятиях участвует председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот. Он обсудил с коллегами актуальные вопросы повестки на заседании комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению и заседании Президиума Совета законодателей РФ под руководством первого заместителя Председателя Совета Федерации ФС РФ Андрея Яцкина и заместителя Председателя Госдумы ФС РФ Ирины Яровой.

А на семинаре для руководителей законодательных органов субъектов РФ речь шла о лучших цифровых практиках и технологиях в государственном управлении.

«Ценность семинара в том, что руководителям региональных парламентов предоставляется возможность встретиться с руководителями федеральных структур и крупных госкомпаний, задать интересующие вопросы. Подобного рода мероприятия вооружают региональных парламентариев передовыми знаниями, способствуют эффективному решению насущных вопросов на местах. Аналитика, ключевые направления и знания, полученные от спикеров такого уровня, безусловно, помогут нам эффективнее решать законотворческие задачи в регионе», — подчеркнул Валентин Суббот.