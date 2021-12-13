Брянских коммунистов пристыдили из-за бюджета

Дебаты разгорелись при принятии документа.

Депутаты Брянской облдумы резко раскритиковали коммунистов из-за протестного голосования при принятии бюджета.

Напомним, против принятия бюджета проголосовали Андрей Архицкий и Константин Павлов. За высказались 45 депутатов.

«Вот сидит мой коллега от компартии, который находится в нашем комитете по промышленности. Я сейчас его немного подставлю. В комитете он голосует за, а здесь он будет голосовать против, потому что фракция так решила. А на комитете голосуем за, потому что каждую цифру мы разбираем. И на последнем заседании Думы, уважаемый Андрей Григорьевич, когда после заседания остался бюджетный комитет, и Галина Васильевна, Александр Николаевич Макаров, и все мы разбирали цифры, чтобы окончательно поставить точку, вас двоих не было, вам это неинтересно. А нам интересно», – цитирует руководителя фракции ЛДПР, зампредседателя облдумы Сергея Антошина пресс-служба правительства региона.

Резко в адрес коммунистов высказался и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Курденко.

«Какова сущность этой фракции, партии КПРФ? Их фракция в принципе не может консолидировано проголосовать за, потому что за прошедшие два года фракция ни разу не собралась в этом зале в полном составе. Где ваши депутаты, почему в полном составе не работаете над бюджетом, над теми задачами, которые стоят перед областью? Должно быть стыдно, к примеру, голосовать против строительства новых детских садов и школ, против ремонта и оснащения лечебных учреждений новым оборудованием, против пособий молодым матерям и многодетным семьям. Все это отражено в бюджете, а коммунисты против», – заявил он.

Еще один заместитель председателя облдумы единоросс Владимир Пронин сообщил, что «этот бюджет позволяет сделать Брянщину еще более экономически крепкой и процветающей».

«Вся Россия учится у Брянщины!» – заключил он.

В Брянском отделении КПРФ в свою очередь пояснили, что «заявления о том, что доходы бюджета увеличились в результате полного восстановления экономики, безосновательны» и «весь рост бюджетных доходов образовался за счет повышения цен и налогов».

Руководитель фракции КПРФ в облдуме Андрей Архицкий указал на снижение расходов на реализацию социальных проектов.

«Мы считаем, что проект бюджета не отвечает общественным запросам улучшения социально-экономической ситуации в Брянской области и не гарантирует выполнение приоритетных задач, определенных указами Президента РФ», – прокомментировал Архицкий.