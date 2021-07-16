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Брянское отделение «Партии Роста» примет участие в выборах в Госдуму

2021, 16 июля 19:54 Политика
Брянское отделение «Партии Роста» примет участие в выборах в Госдуму
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Список кандидатов заверила Центральная избирательная комиссия.

Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от «Партии Роста». Решение принято 16 июля на заседании ЦИК. «Партия Роста» представила в ЦИК документы 10 июля.

Общефедеральную часть списка кандидатов от партии на выборах возглавила тройка женщин: режиссер, сценарист, продюсер, автор музыкальных видеоклипов, создатель авторской школы «По воскресеньям я снимаю кино» Ирина Миронова; основатель и президент благотворительного фонда «Равенство возможностей», медиаменеджер, депутат городской думы Томска, общественный бизнес-омбудсмен в Томской области, заместитель председателя «Партии Роста» Елена Ульянова и основатель благотворительного фонда «Возможно все», победитель международного конкурса красоты среди девушек на колясках «Вертикаль», факелоносец Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году, сопредседатель «Партии Роста» Ксения Безуглова.

Лидер «Партии Роста» Борис Титов возглавил московский список партии.

«ЦИК постановляет… заверить федеральный список кандидатов в депутаты ГД восьмого созыва в количестве 290 человек, выдвинутый политической партией «Партия Роста»… заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 101 человек», – говорится в постановлении.

Региональную группу № 18 по Брянской и Смоленской областям возглавил предприниматель Сергей Горелов. В нее также вошли Роман Каплун, Антон Бирулин, Артем Мороз, Светлана Горина, Владимир Колзунов, Павел Адасиков и Алексей Назаров.

Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей «Партии Роста» и представителей партии по финансовым вопросам. Центризбирком постановил разрешить партии открыть специальный избирательный счет.

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