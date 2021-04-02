Брянского губернатора наградили орденом Дружбы

Брянскую область признали развивающимся и привлекательным регионом с высоким потенциалом.

Губернатора Александра Богомаза наградили орденом Дружбы. Об этом сообщает телеграм-канал «Брянская область. Оперативно».

Орден Дружбы вручается за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики, за плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и культуры, за большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику страны.

По данным канала «Брянская область. Оперативно», за шесть лет Брянская область под руководством Александра Богомаза совершила прорыв по всем направлениям.

Брянскую область назвали динамично развивающимся, инвестиционно привлекательным регионом с высоким экспортным потенциалом.