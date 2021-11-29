Брянского коммуниста Павлова, выступившего против QR-кодов, обвинили в побеге от приставов

Коллеги депутата пообещали распространить компрометирующие материалы.
Депутата Брянской облдумы коммуниста Николая Павлова обвинили в миллионных долгах и попытках скрыться от судебных приставов.
С разоблачительной речью на 37-м заседании, в рамках которого депутаты большинством голосов приняли ковидные инициативы Госдумы, выступил заместитель председателя Брянской областной Думы Виталий Беляй.
Он зачитал документ, который поступил в областную Думу из Советского районного отделения судебных приставов. Виталий Беляй сообщил, что в отношении депутата Константина Павлова проводится ряд исполнительных производств на основании судебных решений.
В рамках сводного исполнительного производства размер задолженности составляет 2 миллиона 139 тысяч 850 рублей 15 копеек, в том числе задолженности по исполнительному сбору –245 тысяч 974 рубля 68 копеек.
«Уважаемые коллеги, для чего я зачитал этот документ? Он не является секретным, мы его в обязательном порядке распространим, чтобы это было для вас наглядное пособие, и вы могли донести информацию до избирателей. Депутат должен действительно служить примером, а не являться должником и скрываться от судебных приставов», – заявил Беляй.
Напомним, после протестов брянские коммунисты начали сбор подписей против QR-кодов. Губернатор Александр Богомаз назвал доводы представителей КПРФ бредом.
«Вы бы лучше долги, уважаемый депутат, долги свои погасили не только банкам, но и частным людям!» – обратился он к Константину Павлову.
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