Брянских коммунистов «распяли» за выступление против QR-кодов

Речь руководителя фракции КПРФ в областной Думе Андрея Архицкого раскритиковали единороссы во главе с губернатором, справедливороссы и представители ЛДПР.

На 37-м заседании Брянской областной Думы разгорелся скандал, связанный с выступлением коммунистов против обязательной вакцинации и внедрении системы QR-кодов. Напомним, утром перед заседанием у здания облдумы собрались противники соответствующего законопроекта, поступившего на рассмотрение из Госдумы. Несмотря на протесты, брянские депутаты одобрили законопроект большинством голосов. Против вступили три представителя фракции КПРФ.

Заслушав речь руководителя фракции КПРФ в Брянской областной Думе Андрея Архицкого, депутаты назвали позицию коммунистов дешевым пиаром.

«Вы вводите население в заблуждение. Для вас важно не решение проблемы, а сам процесс. Вчера ко мне в кабинет приходили представители инициативной группы, я с ними обговаривал данный законопроект. Они так и не смогли мне объяснить, почему они выступают против. Вы своей информацией довели до того, что сегодня мы будем рассматривать законопроект о введении QR-кодов. QR-коды в Российской Федерации действуют с 21 января 2021 года, они давно уже введены без нас. Сегодня мы рассматриваем порядок допуска граждан к объектам проведения массовых мероприятий и в объекты социальной инфраструктуры. Мы рассматриваем новую статью о порядке выдачи населению медицинских документов. Мы рассматриваем возможность доставки таких документов сельским жителям на дом. Коммунистическая партия выступает против оказания помощи людям. Более того, данные меры вводится всего лишь на четыре месяца, с 1 февраля по 1 июня, если они будут приняты Государственной Думой. Вы при этом вы доказываете людям, что это нарушение их прав и свобод. Подтверждением моих слов о том, что вам важен процесс, является публикация в средствах массовой информации о том, что инициативная группа, люди, которых вы поддерживаете, заявила, что с ними в областной Думе никто не встретился, и они передали 800 подписей. Я со всей ответственностью докладываю, что я встретился с ними. Константин Павлов свидетель встречи. И передали мне всего лишь 56 подписей, а не 800, как представляют в СМИ. И это обращение я передам вашим коллегам из фракции КПРФ в Государственной Думе. Хочу остановиться на применении QR-кодов во всем мире. Впервые технологию QR-кодов во время эпидемии COVID-19 стали использовать в Китае, где руководящей является коммунистическая партия. Там широко применялось мобильное приложение, связанное с остальными сервисами. Для того чтобы пользоваться QR-кодами, не обязательно носить с собой мобильные устройства. У меня вот документ на бумажном носителе. QR-код вводится для удобства. Вы же все пользуетесь кодами в магазинах, оплачивая коммунальные услуги, но при этом возмущений у вас это не вызывает! Хочу напомнить ситуацию, когда вводили ИНН. Было то же самое, в том числе и в Брянской области. Сегодня это удобно, хотя и было тогда много противников», – заявил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению справедливоросс Сергей Курденко.

Его поддержал депутат Михаил Иванов, сообщивший, что еще во времена Советского Союза проводилась обязательная вакцинация населения и именно она помогла победить многие опасные инфекции.

«Андрей Георгиевич, ваша партия руководила страной 70 лет. Вакцинация всегда была обязательной. Никто не спрашивал, хочет человек прививаться или нет. Сейчас у нас демократическая страна. Человеку дается выбор, но от эпидемии мы должны избавиться в любом случае, поэтому данная мера необходима!» – сказал Иванов.

Заместитель председателя областной Думы Сергей Антошин также яро поддержал законопроект: «Фракция ЛДПР в полном составе поддерживает этот законопроект. А фракции КПРФ я предлагаю в полном составе пойти в красную зону без защиты и пообщаться там с людьми. Никто права и свободы людей не нарушает. Полностью поддержу моего коллегу Михаила Михайловича Иванова, что 70 лет мы прививки делали, и все нормально. А сейчас был повод «зацепиться», людей сюда привести».

Губернатор Александр Богомаз назвал доводы коммунистов бредом.

«Я сегодня шел сюда, в Думу, с хорошим настроением. Объясню, почему. Сегодня была видеоконференция с вице-премьером, мы входим в программу, хорошо подали заявки на ремонт школ. Из полутора тысяч заявок 30 – это Брянская область. Завод сдаем по выпуску газового оборудования, один из лучших в России. Как говорит «Газпром», лучший в России. Позитивно. Но я иду сюда, стоят так называемые митингующие, которых уважаемые наши коллеги, ваши коллеги «завели», и слышу этот бред. По-другому, Андрей Георгиевич, ваше выступление я иначе как бредом назвать не могу. Почему? Когда вы людям говорите правду? Вы сегодня говорите о том, что власть против людей. То есть наша власть сегодня, когда прививает армию первой, когда появилась вакцина? Сейчас вакцина стала свободна, а когда она появилась, кто первый имел право привиться? Армия наша, которая нас с вами защищает, и врачи, которые лечат. Есть политические пристрастия, как у вас, они тоже понятны, а есть адская работа на посту губернатора. Сегодня в России у вас есть уникальная возможность, когда три региона возглавляют губернаторы-коммунисты. Где ввели решение о вводе QR-кодов, в Брянской области первые или в Орле? В Ульяновске и Хакасии, в ваших регионах! Когда ваши коллеги, так же, как и я, каждое утро – вот мы сейчас с Андреем Евгеньевичем Клычковым разговаривали – начинаем свой рабочий день с того, сколько болеет и сколько умирает! Я бы хотел, чтобы вы сегодня вместе с Павловым, с этим нашим «ученым» человеком, который знает все и нигде не работает, сходили в семью, где сегодня умерла женщина в 32 года. Перед этим она родила ребенка, а сегодня умерла. Вы сходите в эту семью, вы им объясните, почему она была не привита, здоровая женщина, и не перенесла эту болезнь? Почему те люди, которых более двух тысяч, умерли? Почему вы, коммунисты, имея свой электорат старше 60 лет, – и они же за вас голосуют – и 60% из них болеют, и более 70% смертей – это люди старше 65 лет? Где ваша совесть? Где ваши совесть, честь, достоинство, забота о людях? Лишь бы вот сюда выйти, пропиариться, сказать и снять. Вы бы лучше долги, уважаемый депутат, долги свои погасили не только банкам, но и частным людям! QR-код вводится для того, чтобы те люди, которые привиты, могли посещать общественные места, а это спорт, культура, массовые мероприятия и большие торговые центры, где люди покупают товары не первой необходимости, а вещи, без которых можно прожить и месяц, и два. Они должны иметь QR-код или они должны сдать тест, который действует 72 часа. Должен сдать и этим тестом показать, что не больной. В чем здесь ограничение свободы человека? А свобода того человека, который привит, у которого дети, кто подумал о себе, своих родных, близких, детях и окружающих, где их права? Где их права заканчиваются? Там, где вы собрали тех людей? А кто они, академики, профессора? Это что, Павлов уже профессор медицины, который дает заключения? Это что, профессор Волчкова, ваш лидер, которая говорит, что сегодня власть такая же, как были фашисты, те тоже вводили QR-коды? Фашисты, к вашей информации, первое, что они приняли, всем славянам не делать никаких прививок, чтобы они вымерли. Вы за то, чтобы мы все вымерли? Вы определитесь, и идите, объясните! Молодым объясните! Объясните тем, у кого умерли непривитые близкие в 17-18 лет. Объясните им свою позицию! Попробуйте встать на мое место, чтобы каждый день у вас была информация, как идет четвертая волна пандемии, более двух тысяч в госпиталях. В первую волну были 28 человек на ИВЛ, во вторую – 68, около 70, в третью – 130. Четвертую волну мы пережили, но у нас более 170 человек в реанимации. Все же сегодня понимают, что будет и пятая волна, до тех пор, пока мы не привьемся. Не в Эмиратах, не в Японии, там, где под 90% привитых, там есть единичные случаи, не в Китае, который приводится в пример. Там всех взяли «под ружье» и привили. У нас сегодня свобода: ты можешь прививаться, можешь не прививаться, но если ты не привит, сиди дома. Это твое право, это право человека быть непривитым. Но если ты выходишь на любые мероприятия, будь добр сдать ПЦР-тест. Так что заканчивайте, я вам советую! На вас жизни этих людей, на вашей безответственности! Я вам даю совет: пообщайтесь со своими коллегами, которые руководят, которые не пустозвонят, а руководят, почему они вводят данные мероприятия. Им же никто не приказывает. Потому что они, такие же, как и я, ответственные за людей, за регионы, а вы безответственные!» – заключил брянский губернатор.