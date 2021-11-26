Брянские коммунисты собирают подписи против QR-кодов

Накануне депутаты облдумы проголосовали за законопроект в поддержку о ковид-ограничениях.

Брянские коммунисты объявили сбор подписей против обязательного повсеместного введения QR-кодов. Представители регионального обкома КПРФ требуют прекратить процесс внесения поправок в законодательство РФ, предполагающих тотальное введение обязательных QR-кодов с информацией о прививках против COVID-19 для проезда в общественном транспорте и посещения общественных мест.

Заодно брянские коммунисты потребовали прекратить «безудержный рост цен на продукты питания, лекарства и другие товары первой необходимости» и пресечь «рейдерский захват имущества совхоза имени Ленина» в Московской области.

Подписать протестный лист можно в региональном обкоме или в ближайшем райкоме КПРФ.

Напомним, 25 ноября депутаты Брянской облдумы большинством голосов одобрили законопроект о введении QR-кодов. Против были вступили три представителя фракции КПРФ. Законопроекты направили в Госдуму.

В этой связи руководитель фракции КПРФ в Брянской областной думе Андрей Архицкий сделал заявление, в котором назвал внедрение QR-кодов «предлогом для ужесточения ограничений и распространения тотального контроля за действиями гражданами». Единороссы и справедливороссы в свою очередь назвали протест коммунистов дешевым пиаром.

По словам Архицкого, низкий уровень вакцинации в Брянской области и других регионах кроется в недоверии к власти.

«А поскольку единственный аргумент чиновников о пользе вакцинации сводится к принуждению, то результат предсказуем. Но от того, что будут сильнее давить, ничего не изменится. Все большее количество жителей Брянщины возвышает голос против тотальной QR-кодизации России. В массовом порядке поступают протестные обращения на имя государственных руководителей. Это говорит о нарастающей готовности народа оказывать сопротивление в стремлении поставить заслон цифровым пропускам», – заявил Андрей Архицкий.

Он сообщил, что принятые «законопроекты только затруднят жизнь невакцинированных граждан, а на распространение самой инфекции никак не повлияют».

«Попытка под шумок мнимой борьбы с опасным заболеванием распространить систему QR-кодов обернётся нарушением самых базовых прав человека – от права на свободу перемещения до права на неприкосновенность частной жизни и добровольность медицинского вмешательства», – также отметил Архицкий.

В числе мер по борьбе с коронавирусом брянские коммунисты назвали увеличение финансирования системы здравоохранения и восстановление работы закрытых в результате оптимизации медицинских учреждений.