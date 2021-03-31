Бывший брянский вице-губернатор Резунов вернется в Мглинский район

Чиновнику прочат должность главы администрации.

Бывший вице-губернатор Брянской области Александр Резунов может вновь возглавить Мглинский район.

Напомним, Александр Резунов ушел в отставку в сентябре 2020 года после смертельного ДТП на проспекте Ленина, которое произошло по вине его сына Максима. Рассмотрев апелляцию, суд на год сократил срок и приговорил Максима Резунова к пяти с половиной годам.

Теперь стало известно, что Александра Резунова планируют трудоустроить на малой родине – в Мглинском районе. До прихода в региональное правительство он уже возглавлял администрацию этого же района, а ранее был главой администрации Красногорского района.