Сыну бывшего брянского вице-губернатора Резунова на год сократили срок

Максим Резунов, совершивший смертельное ДТП в состоянии опьянения, отсидит пять с половиной лет.

26 марта Брянский областной суд рассмотрел апелляцию Максима Резунова, сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова.

Напомним, Советский районный суд признал Резунова-младшего виновным в смертельном ДТП, которое он устроил, сев за руль пьяным.

В ночь на 18 сентября 2020 года Максим Резунов за рулем Volkswagen на проспекте Ленина врезался в стоявшую Toyota Will. От удара Toyota отбросило на двигавшийся по встречной полосе Mitsubishi Lancer.

Водителя Toyota Will госпитализировали с тяжелыми травмами, он умер в больнице. Также в аварии пострадала пассажирка Mitsubishi.

После смерти пострадавшего Александр Резунов подал в отставку. Максим Резунов трудился тогда госинспектором транспортного контроля Управления государственного автодорожного надзора.

В суде он полностью признал свою вину и компенсировал семье погибшего ущерб в размере 3 миллионов рублей. Однако приговор он посчитал излишне строгим. Пять лет заключения для него и требовала и прокуратура.

В результате Брянский областной суд сократил срок. Максим Резунов проведет за решеткой пять с половиной лет.