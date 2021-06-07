Бывший зам брянского губернатора Коробко гуляет по Воронежу

Чиновник делится снимками достопримечательностей в соцсетях.

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко прибыл в Воронеж в минувшие выходные. В соцсетях он разместил несколько своих фото на фоне местных достопримечательностей: скульптур «Белый Бим» и «Котенок с улицы Лизюкова».

«Верность бывает. Верьте в это», – сообщил бывший брянский чиновник.

«Не бойтесь котят, какими страшными они бы ни казались. Они добрые и все видят. Они хорошие и помогают всем. Зарубите это себе на носу. И еще. Улица названа в честь героя Александра Ильича Лизюкова, погибшего при обороне Воронежа», – также наставляет подписчиков Александр Коробко.

Какие политические дела завели бывшего соратника брянского губернатора в Воронеж, пока неизвестно.