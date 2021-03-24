В Унече врачи помогли заболевшему коронавирусом турку

Гражданин Турции попал в Брянскую область по работе.

Посольство Турецкой Республики прислало главному врачу и коллективу Унечской центральной районной больницы благодарственное письмо. Брянских медиков благодарят за профессионализм при оказании помощи гражданину Турции.

Как сообщает региональное правительство, Бостан Эзер, работающий водителем, почувствовал себя плохо на брянской заправке. Его доставили в коронавирусный госпиталь в Унече.

В госпитале пациент получил всю необходимую медицинскую помощь, затем специальным рейсом его доставили в Турцию. Сейчас Бостан Эзер проходит лечение в Анкаре.

В письме чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Российской Федерации Мехмет Самсар выразил благодарность унечским медикам за помощь гражданину Турции и проявленное к нему внимание.