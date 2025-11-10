Депутат Госдумы РФ посетил строящийся спорткомплекс в Трубчевске

Депутат Государственной Думы посетил строящийся спорткомплекс в Трубчевске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В субботу, 8 ноября, депутат Государственной Думы ФС Российской Федерации Николай Щеглов посетил Трубчевский район. Поездка прошла в рамках региональной недели.

Депутат вместе с замгубернатора Денисом Амеличевым побывали на стройплощадке спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в Трубчевске. Здание уже готово. Также подрядчик сделал кровлю и построил котельную. В настоящее время рабочие занимаются вентиляцией, обустройством бассейна и спортзала. Спорткомплекс с бассейном планируют открыть в первой половине 2026 года.

Депутат Госдумы Николай Щеглов назвал спорткомплекс – грандиозным спортивным объектом федерального уровня. Там смогут проходить соревнования не только районного и регионального, но даже всероссийского уровня.