Должность заместителя губернатора Брянской области занял Юрий Никифоров

Должность заместителя губернатора Брянской области занял бывший руководитель Стародубского казачьего кадетского корпуса Юрий Никифоров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На оперативном совещании губернатор Брянской области Александр Богомаз представил нового временно исполняющего обязанности заместителя. Курировать образование, науку и культуру в регионе будет Юрий Никифоров. С 2008 года по 31 октября 2025 года он был директором Стародубского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А. И. Тарасенко. По его руководством воспитанники учреждения получили переходящее знамя Президента России и выиграли смотр-конкурса на звание лучшего казачьего кадетского корпуса страны. В 2024 году Юрий Никифоров был избран депутатом Брянской областной Думы VIII созыва.