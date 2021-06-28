Экс-губернатор Лодкин позавидовал успехам брянского правительства

По словам Лодкина, он внимательно следит за деятельностью Александра Богомаза.

Первый губернатор Брянской области Юрий Лодкин похвалил работу регионального правительства, ознакомившись с тезисами ежегодного доклада губернатора Брянской областной Думе.

«Я очень внимательно слежу за работой правительства во главе с Александром Васильевичем, и скажу вам искренне: я по-доброму завидую им. Было сказано, о промышленности, сельском хозяйстве, но главный упор был сделан на социальную сферу. У Александра Богомаза была трудная задача, но он великолепно с ней справился и доказал, что успехи в экономике прежде всего зависят от наличия инвестиций и умения руководителя распорядиться этими инвестициями. Александр Васильевич умеет и то, и другое. Цифры, которые прозвучали по зерну – великолепные, по картофелю – второе место в России, первое в ЦФО, по мясу. Конечно, вся область преображается, у нас остались еще задачи, но скажу, что одна из главных задачах, по газификации области, и Александр Васильевич занимался этими вопросами еще в те годы у себя в районе, а это были трудные годы, 90-е годы, эта задача выполнена. В 2000 году мы проложили газовых сетей больше, чем за все годы советской власти», – заявил Юрий Лодкин.

Экс-губернатор также отметил, что Москва и Подмосковье сейчас озабочены газификацией при поддержке президента Владимира Путина, тогда как «мы без всякой поддержки решили это самостоятельно».

«И за это я благодарен Александру Васильевичу Богомазу, который внес свой вклад и в этот вопрос», – заключил Лодкин.