Эксперты Брянщины обсудили влияние взаимодействия стран БРИКС на мировую экономику

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области оценили роль взаимодействия стран БРИКС на развитие мировой экономики и стабильности в России.

XV саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) начался в Йоханнесбурге ЮАР. Президент России Владимир Путин выступил там с видеообращением. Глава государства подчеркнул важность развития связей стран-участников БРИКС для улучшения всей мировой экономики.

Тему обсудили и участники «Экспертного клуба» из Брянской области. Так, Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин привел слова испанского издания Atalayar о том, что развивающиеся страны Африки и Ближнего Востока в России «воспринимается как прагматичная власть, не вмешивающаяся во внутреннюю политику стран-партнеров». Кроме того, сотрудничество в разных областях чаще всего не пересекаются. Именно эти принципы поддерживают все участники БРИКС.

«Технократический принцип – обходить вопросы, которые могут стать болезненными, и сотрудничать во взаимоприемлемых сферах – это верный путь. Который, правда, идёт в разрез с западными идеями глобализма, обуславливающего сотрудничества утратой суверенитета и подчинением ценностному диктату геополитического «гегемона», – отметил Егорушкин.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов подчеркнул, что президент России начал саммит с конкретных предложений стратегического характера. В частности, для развития Северного морского пути Россия готова строить топливные терминалы, порты-хабы и уникальные ледоколы на атомной тяге. А транспортный коридор «Север – Юг» соединит порты на северных морях и Балтике с морскими терминалами на побережье Персидского залива и Индийского океана.

«Наконец, Президент подтвердил ещё раз, что «Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросам надёжного и бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами. Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства глобального юга, вносим весомый вклад в укрепление общемировой продовольственной и энергетической безопасности, в решение острых гуманитарных проблем, в борьбу с голодом и бедностью в нуждающихся странах», – добавил Попов.

Эксперт подчеркнул, что Россия готова вкладывать ресурсы в глобальные проекты, которые интересны страна БРИКС.

Директор Брянского городского лицея № 1 имени Пушкина Юрий Клюев добавил, что БРИКС не «дружат против Запада”

«Страны-участники озабочены своими проблемами и ищут пути их решения, активно используя консультации друг с другом и взаимовыгодное сотрудничество. Если же кто-то извне воспринимает это как «вызов», то это может говорить лишь о том, что эти сторонние акторы настроены на вмешательство во внутренние дела суверенных стран», – заключил эксперт.