Фокинская администрация Брянска и Осиповичский район Могилевской области заключили соглашение об установлении дружественных отношений. Об этом сообщили в городской администрации.

Глава Фокинской районной администрации Брянска Александр Гаврилов поучаствовал в Слёте победителей Осиповичского районного соревнования Могилёвской области. Там собрались представители муниципалитетов, которые демонстрируют высокие показатели в экономическом и социально-культурном развитии.

«Отрадно, что даже в таком сравнительно небольшом белорусском городе хорошо развита промышленность. У белорусов есть чему поучиться. Важно, чтобы наши дружественные связи только крепчали. Вместе легче противостоять всякого рода испытаниям», — подчеркнул Александр Гаврилов.

Представители регионов подписали соглашение об установлении дружественных отношений между Фокинской администрацией Брянска и Осиповичским районом Могилевской области. В его рамках будут проходить совместные мероприятия в области образования, культуры, спорта, молодежной политики, туризма и благоустройства.