Глава Брянска дала интервью телеканалу «Россия 24»

Марина Дбар прокомментировала разрыв сотрудничества между Брянском и польским городом Конином.

Глава Брянска выступила в программе «Интервью» на телеканале «Россия 24».

Ранее президент Конина Пётр Корытковски направил Марине Дбар письмо о разрыве сотрудничества между городами-побратимами Брянском и Конином в связи с ситуацией на Украине. Глава Брянска записала в ответ видеообращение, указав, что мира на Украине давно нет и восемь лет там гибнут мирные жители.

«Конечно, сложно передать словами всю гамму эмоций, которые переполняли меня после официального письма от имени президента нашего польского города-побратима Конина Петра Корытковского. Я просто прочла сухой текст, в котором все слова распадались на набор букв. Букв, которые лично для меня лишены смысла, духовности, а главное, единства», – подчеркнула Марина Дбар в интервью центральному телеканалу.

Марина Дбар рассказала, что соглашение о сотрудничестве между Брянской областью и Конинским воеводством было подписано в 1995 году. За 27 лет было реализовано много проектов. Из-за разрыва партнёрских связей Брянск потеряет сотрудничество в реализации школьных, студенческих и молодёжных программ.

«Пока никакого ответа не последовало. Но мы надеемся», — заключила глава Брянска.