Глава Брянска ответила отказавшемуся сотрудничать мэру Конина (ВИДЕО)

«Все восемь лет войны мы посылали на Донбасс не бомбёжки и обстрелы, а продукты, предметы первой необходимости», — подчеркнула Марина Дбар.

Глава Брянска Марина Дбар записала видеообращение к президенту польского города Конина, решившему прервать гуманитарные связи.

Президент Конина Пётр Корытковский обратился к Марине Дбар с письмом, в котором сообщил о расторжении соглашения о партнёрстве. Оно заключено между Кониным и Брянском 8 мая 1995 года. Основанием для такого решения пан Корытковский назвал «агрессию» и «вооружённое нападение на Украину». При этом президент польского города утверждал в письме, что с 1945 года и до сей поры на Украине был мир, а сам разрыв гуманитарных связей двух мирных городов – жест символический.

В своём видеообращении Марина Дбар напомнила Петру Корытковскому, что мира на Украине давно нет, там восемь лет идёт война и творятся преступления против человечности. Она также рассказала, что в Донецке есть аллея Ангелов, посвящённая 149 детям, погибшим от украинских мин, бомб и снарядов.

«Мы – мирные люди, пан Корытковский. Все восемь лет войны мы посылали на Донбасс не бомбёжки и обстрелы, а продукты, предметы первой необходимости, медикаменты. А ещё – строительные материалы, чтобы можно было восстановить жилые дома и больницы, школы и детские сады, разрушенные украинской армией. И Вы теперь заявляете, что не хотите сотрудничать с мирными людьми», – сказала глава Брянска.

Марина Дбар выразила надежду, что Корытковский искренне заблуждается, стал жертвой пропаганды и не имеет достоверной информации о происходящем на Украине.

Глава Брянска заверила польского коллегу в приверженности мирному, конструктивному взаимодействию со всем Миром и своим обязательствам по всем мирным соглашениям о сотрудничестве.

«Мы помним, что институт городов-побратимов – это действенный инструмент народной дипломатии, это прямой разговор, это открытые дискуссии, это путь к миру и сотрудничеству. Поэтому мы оставляем дверь открытой, мы готовы продолжить сотрудничество, как только Вы поменяете своё решение», — подчеркнула Марина Дбар.