Брянский горсовет наградил себя за закладку сада Победы

Почетные грамоты получили 26 депутатов и председатель КСП Брянска.

Глава Брянска Марина Дбар наградила депутатов горсовета и председателя городской Контрольно-счетной палаты Веру Гуленкову за вклад в реализацию проекта «Сад Победы».

Почетные грамоты вручены каждому, кто принимал участие в создании нового места отдыха в историческом центре Брянска, сообщает Брянский горсовет.

«Мы в короткие сроки реализовали очень крупный, я бы даже сказала, амбициозный проект. Конечно, это получилось только потому, что на отлично сработала вся наша команда! И я благодарю каждого, кто помогал, кто участвовал в субботниках, кто вкладывал свои средства, кто всецело был внутри этого проекта. Без вас, уважаемые коллеги, не было бы той красоты, которой сейчас восхищаются горожане. В саду постоянно люди, он по-настоящему украсил, дополнил и завершил облик нашей центральной лестницы. Люди гуляют по дорожкам, приходят с детьми посмотреть на свои деревья, и это, конечно, особенно трепетно. Я верю, что мы с вами сможем воплотить еще много полезных для города проектов», – прокомментировала награждение Марина Дбар.

Сама глава Брянска также оказалась в числе награжденных.