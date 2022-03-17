Глава брянской администрации обратился к молодёжи

«Верьте нашему Президенту!» — призвал Александр Макаров.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров обратился к молодёжи. Он прокомментировал спецоперацию на Украине.

«Спустя 70 лет нацизм вновь начал поднимать голову, и произошло это в соседней стране, которая всегда была для нас братской.

В 1943 году советские войска освободили от фашистов Луганск и Донбасс. Сегодня мы вновь говорим слова благодарности и поддержки нашим воинам, которые проводят спецоперацию на Украине, освобождая жителей ЛНР И ДНР от радикальных националистов и предотвращая возможность дальнейшего распространения военной угрозы.

Вспомните историю, в СССР не все верили, что Германия, с которой у Советского Союза был подписан договор о ненападении, начнёт войну с нашей страной. На деле в 1941 году мир получил самую кровопролитную войну, развязанную нацистами. Сейчас некоторые вновь сомневаются в правильности принятых решений и действий, не задумываясь о том, к чему это может привести. А между тем Украина уже в открытую говорит о ядерном оружии и втихую разрабатывает бактериологическое», — сказал Александр Макаров.

Мэр Брянска подчеркнул, что «каждый здравомыслящий человек, который думает о будущем своей семьи, своей страны поддерживает нашего Президента Владимира Владимировича Путина». А решение о демилитаризации и денацификации Украины.— залог дальнейшей мирной жизни.

«Хочу обратиться к молодёжи. Верьте нашему Президенту! В условиях, когда на вас со всех сторон льётся огромное количество красивой и «авторитетной» лжи, вам иногда бывает сложно принять правду. А правда состоит в том, что мир и человеческие жизни надо отстаивать и защищать. Вы, молодые, как никто знаете, что за себя надо уметь постоять, а ещё надо постоять за слабых, чтобы над ними не издевались отморозки, которым чужды общечеловеческие ценности. Геополитические отморозки, морально и материально подпитывающие украинских националистов, не оставили нашему Президенту выбора — отстаивая мир, пришлось говорить языком оружия. Нет сомнений, что это будет оружие Победы над нацизмом!».