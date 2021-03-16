Губернатор напомнил брянцам о мерах безопасности в условиях пандемии

Губернатор региона обратился к жителям Брянщины в связи с коронавирусом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице во ВКонтакте опубликовал обращение к жителям региона в связи с коронавирусом.

Глава региона напомнил о необходимости соблюдать меры безопасноти, в частности, обращаться к врачу сразу по возвращении из стран с высоким процентом заболеваемости.

Он также подчеркнул, что Брянщина остается в зоне повышенного риска, но оперштаб предпринимает все, что в его силах, для сдерживания роста заболеваемости.

Александр Богомаз опроверг слухи о дефиците средств защиты в аптеках региона. Так, медицинские маски, по его словам. продаются в аптеках по три рубля за штуку.