Губернатор оценил защищенность Брянской области от ударов ВСУ
По его словам, жители региона активно помогают российским военнослужащим.
Губернатор Александр Богомаз оценил уровень защищенности Брянской области от новых обстрелов со стороны Украины.
«Как вы оцениваете сегодня действия наших военных? Насколько регион защищен от таких ударов?» – поинтересовалась у брянского губернатора журналист «Известий».
«Я оцениваю их как профессиональные и качественные. Не специалист в военном деле, но вижу, как сегодня взаимодействуют разные рода войск, – сообщил Богомаз. – Мы всячески, чем можем, им помогаем: и материальным обеспечением, и провиантом. Это, знаете, такая чистая русская хлебосольность. Жители нашего региона и приграничных территорий всячески стараются скрасить их тяжелую службу».
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