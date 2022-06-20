Губернатор оценил защищенность Брянской области от ударов ВСУ

«Я оцениваю их как профессиональные и качественные. Не специалист в военном деле, но вижу, как сегодня взаимодействуют разные рода войск, – сообщил Богомаз. – Мы всячески, чем можем, им помогаем: и материальным обеспечением, и провиантом. Это, знаете, такая чистая русская хлебосольность. Жители нашего региона и приграничных территорий всячески стараются скрасить их тяжелую службу».

Железнодорожники высадили цветы и провели благоустройство на станции Ярцево Смоленской области На станции Ярцево в Смоленской области железнодорожники высадили цветы и благоустроили территорию, создав комфортные условия для пассажиров. В ходе работ было высажено почти 800 цветов. Для оформления цветочных клумб железнодорожники использовали петуньи, бархатцы, цинерарии, бегонии. Поставка растений осуществлялась из питомника Московской железной дороги, расположенного в Тульской области. Кроме того, на привокзальной площади произвели укладку асфальта

Более 700 маломобильных пассажиров получили услуги сопровождения на вокзале Смоленск в январе-мае За 5 месяцев 2022 года услугами сопровождения на вокзале Смоленск воспользовались 720 маломобильных пассажиров, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Железнодорожниками была оказана помощь в оформлении билетов, перемещении ручной клади и багажа, а также в сопровождении по территории вокзального комплекса. Вокзал Смоленск входит в перечень вокзалов Центра содействия мобильности ОАО

Фермерский островок Именно так называется проект, который планируется запустить в регионе в сети магазинов «Пятёрочка» для поддержки наших сельхозтоваропроизводителей и расширения рынков сбыта их продукции. Хорошей новостью поделился со смолянами губернатор Алексей Островский. По его словам, первый такой «островок» с качественными фермерскими продуктами намерены открыть в Смоленске уже осенью. Над реализацией планов в жизнь сейчас работает областной

С опережением графика В Смоленске продолжается масштабный ремонт дорог. Работы ведутся в том числе и на улице Рыленкова (от ул.25 Сентября до пересечения с ул. Петра Алексеева). Дорожники приступили к ремонту в мае и в соответствии с контрактом должны завершить его до 15 октября. На прошлой неделе на объекте побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход ремонта. На