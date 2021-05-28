Губернатор Санкт-Петербурга пообещал Брянской области сотрудничество

По словам Александра Беглова, Северная столица готова поделиться наработками во многих сферах.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили развитие межрегионального сотрудничества. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге, куда брянский губернатор прибыл 27 мая.

Как сообщает региональное правительство, Александр Беглов отметил значительный потенциал Санкт-Петербурга для налаживания крепких партнерских связей в научной и образовательной сфере, промышленности, проектах цифровизации и внутреннего туризма.

Санкт-Петербург готов поставлять в Брянскую область сельхозтехнику, медицинское оборудование и лекарства. Торговые сети Северной столицы заинтересованы в поставках экологически чистой сельхозпродукции из Брянской области.

Петербургские учреждения здравоохранения готовы расширить спектр медицинских услуг для брянцев, получающих лечение по квотам.

«Петербург готов делиться опытом в сфере здравоохранения, в том числе в реализации проекта «Бережливая поликлиника». Также нужно активизировать сотрудничество в области культуры и внутреннего туризма», – отметил Беглов.

По его словам, Брянская область может привлечь питерских туристов экскурсиями по Свенскому монастырю – одному из старейших в России.