Иван Вазюля назначен начальником брянского Управления автодорог

В дорожных организациях региона он работает более 30 лет.

Начальником Управления автомобильных дорог Брянской области назначен Иван Вазюля.

Иван Вазюля 1985 году окончил с отличием Ряжский дорожный техникум Рязанской области по специальности «техник-строитель по строительству и эксплуатации автомобильных дорог».

В 2011 году без отрыва от производства получил высшее образование, окончил Брянскую государственную инженерно-технологическую академию по специальности «автомобильные дороги и аэродромы».

В Брянской области работает более 34 лет на руководящих должностях в дорожных организациях.

За вклад в развитие дорожной деятельности региона, добросовестный и многолетний труд награжден благодарностью министра транспорта РФ, почетной грамотой губернатора Брянской области, медалью имени А. А. Николаева «За высокий профессионализм» и юбилейным нагрудным знаком «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями».