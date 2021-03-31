Иван Вазюля назначен начальником брянского Управления автодорог

В дорожных организациях региона он работает более 30 лет.
Начальником Управления автомобильных дорог Брянской области назначен Иван Вазюля.
Иван Вазюля 1985 году окончил с отличием Ряжский дорожный техникум Рязанской области по специальности «техник-строитель по строительству и эксплуатации автомобильных дорог».
В 2011 году без отрыва от производства получил высшее образование, окончил Брянскую государственную инженерно-технологическую академию по специальности «автомобильные дороги и аэродромы».
В Брянской области работает более 34 лет на руководящих должностях в дорожных организациях.
За вклад в развитие дорожной деятельности региона, добросовестный и многолетний труд награжден благодарностью министра транспорта РФ, почетной грамотой губернатора Брянской области, медалью имени А. А. Николаева «За высокий профессионализм» и юбилейным нагрудным знаком «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями».
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