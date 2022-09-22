Кадровые вопросы решили в Брянской думе

На очередном заседании Брянской областной думы депутаты решали кадровые вопросы.
Так, кандидат от партии ЛДПР Павел Исаков, победивший на дополнительных выборах, получил удостоверение депутата из рук спикера Валентина Суббота.
Также парламентарии согласовали кандидатуры на должности мировых судей. Екатерина Самотесова назначена в судебный участок №12 Советского района Брянска, Ольга Батурко – судебный участок №5 Бежицкого района Брянска, Надежда Худякова – судебный участок №59 Унечского района и Татьяна Черковец – судебный участок №38 Климовского района.
Депутаты освободили от должности председателя постоянного комитета по законодательству и местному самоуправлению своего коллегу Сергея Курденко. Он покинул пост в связи с уходом на пенсию и по состоянию здоровья. Также ушёл с должности зампредседателя Контрольно-счетной палаты Брянской области Владимир Никишин.
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