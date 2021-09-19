Кандидат от ЛДПР Денис Семенов отметил хорошую работу избиркома Брянской области

Также, он высказался о выявленных нарушениях.

Сегодня, 19 сентября, на двух одномандатных округах Брянской области проходит третий день выборов депутатов Государственной думы. За победу борются девять кандидатов.

Некоторые из них посетили избирательные участки, проголосовали и оценили работу избиркома.

Кандидат в депутаты от ЛДПР Денис Семенов от партии ЛДПР отметил, что областной избирком работает на высоком уровне:

– Мы видим, как работает избирательная комиссия Брянской области. Она работает достаточно оперативно, профессионально. Мы бы хотели выразить большую благодарность, всей комиссии… Она очень профессионально работает с кандидатами, оказывает все необходимые консультационные услуги. Ко всем кандидатам одинаковое беспристрастное отношение. Все в рамках закона, лично я отмечаю высокий профессионализм избирательной комиссии Брянской области.

Также брянский политик затронул выявленные на участках нарушения:

– В целом, выборы в Брянской области проходят спокойно. Конечно, есть определенные нарушения. Но это точно не установки сверху, – а самодеятельность на местах.