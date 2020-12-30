Мэр Брянска в последний рабочий день уходящего года подвел его итоги

Мэр Брянска Александр Макаров записал 26-минутный видеоролик, в котором поздравил брянцев с наступающим Новым годом и подвел итоги 2020 года.
Ролик был опубликован на сайте мэрии Брянска в среду, последний рабочий день уходящего года. Ведь правительство Брянской области, а вслед за ним и мэрия областного центра объявили 31 декабря выходным. Так что как минимум чиновники завтра будут уже отдыхать.
Мэрия опубликовала также текст поздравления брянцев от имени главы города Марины Дбар и мэра Александра Макарова.
«Дорогие жители города Брянска!
Примите теплые и сердечные поздравления с Новым 2021-м годом и светлым Рождеством Христовым!
Приближаются самые любимые в народе новогодние и рождественские праздники. Мы ждём от них добрых вестей с благодарностью за минувшие свершения и светлой надеждой на позитивные перемены.
В этом году многое в нашем городе поменялось к лучшему и, несомненно, стало настоящим подарком для всех горожан. Открыто движение по первой очереди нового Литейного моста; построены новая школа, детские сады и пристройки к дошкольным учреждениям; проложены новые дороги по территории бывшего аэропорта и обустроены кольцевые развязки; капитально отремонтировано почти 40 километров автодорог областного центра; украшением города стали фонтаны на площади у железнодорожного вокзала «Брянск-I» и в сквере «Литий». Трудом десятков тысяч человек, работающих во всех отраслях экономики и социальной сферы, наш любимый город преображается с каждым годом. Пусть яркие огни новогодних гирлянд станут для всех нас символом хорошего настроения и уверенности в том, что все планы обязательно сбудутся.
От всей души желаем всем жителям славного города Брянска крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия, новых успехов в труде, учёбе и творчестве! Наступающий 2021-й год непременно будет лучше года предыдущего, временем больших достижений и новых возможностей для всех!», — говорится в тексте поздравления.
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