Мэр Клинцов досрочно ушел в отставку

Градоначальник, занимавший это кресло меньше года, покинул свой пост с официальной формулировкой «по собственному желанию».

На состоявшемся сегодня заседании горсовета Клинцов депутаты утвердили отставку мэра города Федора Сушка, который подал заявление о ней с формулировкой «по собственному желанию».

Исполнение обязанностей мэра горсовет временно возложил на его зама Ольгу Раввину.

Федор Сушок был утвержден горсоветом на должности мэра Клинцов в начале марта 2020 года, сменив в кресле градоначальника Людмилу Лубскую, замом которой работал с февраля 2019 года.

Людмила Лубская в 2018 году стала фигуранткой скандала с отдыхом клинцовских детей в Турции. Выяснилось, что в поездку, которую оплатил для 50 детей с тяжелыми заболеваниями и находяихся в трудной жизненной ситуации, оплаченную Фондом имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова отправились дети местных чиновников. Комментируя это, Лубская сказала, что не видит в случившемся проблемы, ведь дети чиновников тоже дети.