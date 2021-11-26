«Не для того чтобы закрывать бизнес»: брянский губернатор объяснил необходимость QR-кодов

Предприятия должны работать по закону, сообщил Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области объяснил необходимость введения в регионе системы QR-кодов.

«Наша задача не закрыть заведения, а сделать так, чтобы они работали по QR-кодам. Мы заинтересованы в том, чтобы все предприятия и организации работали, чтобы экономика региона развивалась. Мы должны решить две проблемы: чтобы и болезнь остановилась, и бизнес работал», – сообщил Богомаз на заседании оперативного штаба.

По его словам, «QR-коды введены в первую очередь для обеспечения безопасности наших жителей, а не для того чтобы закрывать бизнес».

«Хотелось бы в дальнейшем, чтобы система QR-кодов, направленная прежде всего на сохранение здоровья и жизней людей, работала эффективно, и по результатам проведенных проверок не было штрафов. Предприятия должны работать по тем законам, которые действуют в нашем государстве», – заключил брянский губернатор.