Николай Щеглов стал самым высокооплачиваемым замом брянского губернатора

Среди жен по доходам лидирует супруга Юрия Филипенко.

Правительство Брянской области опубликовало сведения о доходах и имуществе заместителей губернатора Брянской области за 2020 год.

Самым высокооплачиваемым заместителем брянского губернатора оказался Николай Щеглов с годовым доходом в размере 6,1 миллиона рублей.

Далее – по убыванию доходов – следуют Галина Петушкова (6 миллионов рублей); Юрий Филипенко (5,6 миллиона рублей); Геннадий Лемешов (4,6 миллиона рублей); Сергей Тимошенко (4,5 миллиона рублей); Борис Грибанов (4,2 миллиона рублей); Николай Лучкин (3 миллиона рублей) и Владимир Реунов (2,8 миллиона рублей).

Самой богатой супругой замгубернатора оказалась жена Юрия Филипенко – в прошлом году она заработала более 3 миллионов рублей. В числе «миллионерш» также супруги Николая Щеглова (2,9 миллиона рублей) и Геннадия Лемешова (1,5 миллиона рублей). Скромнее остальных оказались доходы жены Николая Лучкина – 164 тысячи рублей.

Напомним, в 2020 году губернатор Александр Богомаз заработал 5,4 миллиона, его жена – 978,8 миллиона рублей.