Николай Валуев стал донором в Брянске

Брянский депутат Госдумы сдал кровь.

Депутат Госдумы РФ от Брянской области, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев стал донором крови в Брянске.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. По словам Николая Валуева, донором крови он стал не впервые.

«В Брянске: «Уже традиция. Сдаем кровь на плазму», – подписал он снимок (орфография и пунктуация автора. – Ред.).