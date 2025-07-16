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«Новые люди» примут участие в выборах: в Стародубе и Жуковке выдвинуты кандидаты в депутаты

2025, 16 июля 16:08 Политика
«Новые люди» примут участие в выборах: в Стародубе и Жуковке выдвинуты кандидаты в депутаты
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Минувшие выходные стали точкой отсчета для новой политической истории в двух муниципальных округах Брянщины.

Партия «Новые люди» официально представила своих кандидатов на предстоящие выборы в Советы народных депутатов Стародуба и Жуковки.

В обоих округах партия идет с полной выкладкой: по 15 кандидатов в каждом из единых списков плюс претенденты по одномандатным округам – 8 в Стародубе и 10 в Жуковском районе.

«Мы не просто участвуем в выборах – мы идем за реальным результатом», – комментируют в местном отделении партии, где уже готовятся к активной фазе общения с избирателями.

Выборы обещают быть интересными: для относительно новой и молодой, но уже узнаваемой на Брянщине партии это реальный шанс продолжать укреплять позиции на муниципальном уровне, а для жителей региона – возможность увидеть новые лица в местной политике.

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