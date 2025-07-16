«Новые люди» примут участие в выборах: в Стародубе и Жуковке выдвинуты кандидаты в депутаты

Минувшие выходные стали точкой отсчета для новой политической истории в двух муниципальных округах Брянщины.
Партия «Новые люди» официально представила своих кандидатов на предстоящие выборы в Советы народных депутатов Стародуба и Жуковки.
В обоих округах партия идет с полной выкладкой: по 15 кандидатов в каждом из единых списков плюс претенденты по одномандатным округам – 8 в Стародубе и 10 в Жуковском районе.
«Мы не просто участвуем в выборах – мы идем за реальным результатом», – комментируют в местном отделении партии, где уже готовятся к активной фазе общения с избирателями.
Выборы обещают быть интересными: для относительно новой и молодой, но уже узнаваемой на Брянщине партии это реальный шанс продолжать укреплять позиции на муниципальном уровне, а для жителей региона – возможность увидеть новые лица в местной политике.
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